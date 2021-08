Il ne reste plus que 10 kilomètres 800 à couvrir contre-la-montre ce samedi dans les rues de Frederiksberg, pour que Remco Evenepoel ajoute le Tour du Danemark à son palmarès et gagne une septième course à étape.

Après la 4e étape en ligne, enlevée vendredi à Kalundborg, par l’Américain Colin Joyce qui a dominé au sprint ses compagnons d’échappée, le Belge est toujours solide leader de l’épreuve danoise.



(...)