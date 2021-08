Tour du Danemark: coup double de Dylan Groenewegen, vainqueur au sprint de la première étape Cyclisme Belga Remco Evenepoel a terminé cette première étape au coeur du peloton. © AFP

Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) a remporté mardi la première étape du Tour du Danemark (2.Pro). Le Néerlandais de 28 ans s'est imposé au terme d'un sprint massif à Esbjerg et a devancé le Britannique Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) et l'Italien Giacomo Nizzolo (Qhubeka NextHash). Il prend par la même occasion la tête du classement général. Six Belges ont terminé dans le top 15, dont Tosh Van der Sande (Lotto Soudal) à la 8e place et Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step) à la 10e. Pour sa première course depuis les Jeux Olympiques, Remco Evenepoel a terminé 27e.



Dans une étape au profil plat, une arrivée au sprint était attendue. Très nerveux, le final a vu plusieurs chutes survenir alors que les équipes tentaient de se positionner en prévision du sprint massif. Le Danois Niklas Larsen (Uno-X Pro), lauréat final de l'édition 2019, la dernière en date, a été victime d'une lourde chute à vingt kilomètres de l'arrivée.



Il s'agit de la troisième victoire cette saison pour le sprinteur de Jumbo-Visma. Le coureur avait été suspendu en 2020 après une chute qu'il avait provoquée sur le Tour de Pologne. Il signe donc son retour après avoir remporté deux étapes du Tour de Wallonie en juillet.



Mercredi, la 2e des cinq étapes se tiendra sur 189,6 kilomètres entre Ribe et Sonderborg. Le final, 700 mètres à 4,6 pour cent de moyenne, pourrait convenir aux puncheurs.