Tour du Limbourg: Arnaud De Lie remporte sa troisième victoire consécutive ! Cyclisme

Arnaud De Lie a remporté sa sixième victoire professionnelle au Tour du Limbourg, ce lundi. Dans un sprint tortueux, en faux plat montant, il a facilement débordé Sam Bennett, pourtant parfaitement emmené, pour aller s'imposer avec un vélo d'avance sur Consonni et... Van Poppel, qui emmenait Bennett.



Mark Cavendish est tombé à trois kilomètres de l'arrivée, ne pouvant pas défendre ses chances, alors que Tim Merlier n'a jamais été dans le coup et se contente d'une dixième place.



C'est la troisième victoire consécutive du leader de la Lotto-Soudal, après la Flèche d'Heist, samedi, et la Classique Marcel Kint, le 29 mai dernier.