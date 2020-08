Son compatriote Luca Wackermann (Vini Zabu) remporte, pour sa part, le classement général.

Une échappée de trois coureurs avec Tony Hurel, Valentin Ferron et François Bidard tentait sa chance avant d'être rejoints par Peio Goiketxea et Alexis Gougeard. Le coureur français d'AG2R partait ensuite en solitaire mais était repris par le peloton à 10 kilomètres de l'arrivée.

Dans la foulée, Rui Costa (UAE Emirates) s'échappait avec Alessandro Fedeli (Nippo Delko) et l'Italien se montrait le plus rapide au sprint entre les deux hommes. Dans le sprint massif, le Suisse Joel Suter arrachait la troisième place devant Benjamin Declercq et Piet Allegaert.

Au classement général, c'est l'Italien Luca Wackermann (Vini Zabu) qui s'impose devant Jake Stewart (Groupama-FDJ) et Rui Costa pour décrocher son premier succès dans une course à étapes depuis 2016. Wackermann succède à Benoit Cosnefroy au palmarès du Tour du Limousin.