Le Français Christophe Laporte (Cofidis) s'est adjugé la 1e étape du Tour du Limousin (2.1), disputée mardi sur 183,3 km entre Isle et Sainte-Feyre, en France.

Laporte a devancé son compatriote Dorian Godon (AG2R Citroën) et le Belge Tom Paquot (Bingoal Pauwels Sauces WB) pour aller chercher sa 20e victoire en carrière, la 3e cette année après la 1e étape de l'Etoile de Bessèges et le Circuit de Wallonie.

Très attendu pour son retour après de longs mois passés à soigner son dos, Pinot a paru dans le rythme, sans gêne apparente, se portant même en tête de la course à 45 kilomètres de l'arrivée d'une course marquée initialement par une échappée de quatre coureurs, et qui s'est animée lors des soixante derniers kilomètres.

Mercredi, la 2e étape mènera le peloton d'Agonac à Payzac sur 172 km.

Le Tour du Limousin, remporté l'an dernier par l'Italien Luca Wackermann, se terminera vendredi à Limoges.