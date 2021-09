Après 140 kilomètres au départ de la capitale grand-ducale, le Portugais de l'équipe Deceuninck-Quick Step s'est imposé dans un sprint entre costauds. Il a devancé le Néerlandais Bauke Mollema (Trek-Segafredo) et le Suisse Marc Hirschi (UAE Emirates). Le Français Clément Champoussin (AG2R Citroën) et le Colombien Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) complètent le top 5. Kobe Goosens (Lotto Soudal) a terminé 10e et premier Belge.

Favori à la victoire finale, Almeida a apporté au 'Wolfpack' sa 56e victoire de la saison, le plus haut total du peloton. Au général, il compte quatre secondes d'avance sur Mollema et six sur Hirschi.

C'est la 5e victoire chez les professionnels, toutes acquises cette saison, pour celui qui va rejoindre l'équipe UAE Emirates en 2022. Mi-août, le Portugais a remporté deux étapes et le classement final du Tour de Pologne.

Mercredi, la 2e étape verra le peloton emprunter un parcours riche de plusieurs ascensions courtes mais abruptes. L'arrivée sera jugée à Eschdorf, un kilomètre après le sommet de la côte éponyme, longue de 3,1 kilomètres à 7,2 pour cent de moyenne de déclivité.

La 81e édition de la course à étapes luxembourgeoise se ponctuera samedi après 183,7 kilomètres entre Mersch et Luxembourg-Ville.

En 2020, Diego Ulissi s'était imposé devant le Norvégien Markus Hoelgaard et les Belges Aimé De Gendt et Tim Wellens. Lauréat en 2017, Greg Van Avermaet est le dernier Belge à figurer au palmarès de l'épreuve grand-ducale.