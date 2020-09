Mercredi, les coureurs avaient neutralisé la course au bout de 18 kilomètres en signe de protestation contre la dangerosité de la course avant de reprendre pour 40 kilomètres autour d'Hesperange. Lors des deux premières étapes, le peloton s'était plaint de la présence de trafic sur la route mais aussi de voitures garées sur le parcours.

Les organisateurs ont donc décidé de faire passer le nombre de signaleurs de 15 à 22. En outre, le nombre de policiers sera également augmenté et des signaleurs seront placés aux endroits dangereux. De nouveaux incidents dans la troisième étape pourrait, dans le pire des cas, signifier la fin prématurée du 80e Tour de Luxembourg.

Jeudi, la troisième étape emmène le peloton entre Rosport et Schifflange (164,3 km).

Lotto Soudal retire Marczynski et Vanhoucke de la course

Lotto Soudal prendra le départ de la troisième étape du Tour du Luxembourg jeudi sans Harm Vanhoucke et Tomasz Marczy¿ski. Le Polonais est malade et présente des symptômes viraux. Un test PCR, spécifique au coronavirus, s'est révélé négatif, a communiqué l'équipe cycliste belge jeudi.

"L'équipe Lotto Soudal a décidé de renvoyer à la maison son coureur Tomasz Marczy¿ski après avoir présenté des symptômes viraux au Tour de Luxembourg. Conformément au protocole de l'équipe, ses contacts étroits (un membre du personnel, ainsi que la personne avec qui il partageait sa chambre, en l'occurrence Harm Vanhoucke) sont également renvoyés chez eux", a précisé Lotto Soudal.

"Un test PCR, spécifique au SRAS-Cov-2, a révélé un résultat négatif pour Tomasz Marczy¿ski. Le médecin et la direction de l'équipe n'ont cependant pris aucun risque et ont décidé de maintenir ces mesures d'isolement. Tomasz Marczy¿ski subira plus de tests aujourd'hui pour trouver la cause de ses symptômes. La priorité de l'équipe est de protéger la santé de l'équipe et de la course. L'équipe souhaite à Tomasz Marczy¿ski un prompt rétablissement."

Marczy¿ski occupait la 79e place du classement général à 1:48 du leader Diego Ulissi. Harm Vanhoucke était 45e à 24 secondes de l'Italien.