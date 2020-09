Philippe Gilbert était satisfait : son genou a tenu pour son retour dans le peloton.

Il a franchi la ligne d’arrivée en grimaçant. À la trente-sixième place. Un rictus de douleur qui en disait long sur la violence de l’effort dans la montée finale, dans les rues du Vieux Luxembourg, juste avant le sprint remporté avec facilité par Diego Ulissi. Dans une arrivée en bosse qui aurait dû lui convenir en temps normal. Mais Philippe Gilbert a rapidement retrouvé le sourire quelques minutes après la course. Car le Liégeois était satisfait de sa rentrée. Et, surtout, de ses sensations physiques, dix-huit jours seulement après sa lourde chute au Tour de France et sa fracture de la rotule.