Après 160,2 km de course entre Hondarribia et Ondarroa, le Danois de Deceuncink-Quick Step s'est présenté à l'arrivée avec son équipier tchèque Josef Cerny après un nouveau festival de l'équipe Deceuninck-Quick Step. L'Américain Brandon McNulty (UAE Team Emirates) conserve le maillot de leader avant la dernière étape. L'échappée du jour se formait après une dizaine de kilomètres, avec l'attaque du Tchèque Josef Cerny et du Danois Mikkel Honoré (Deceuninck-Quick Step), du Néerlandais Ide Schelling (Bora-hansgrohe), du Français Julien Bernard (Trek-Segafredo) et du Costaricien Andrey Amador (INEOS Grenadiers), rejoints ensuite par le Norvégien Andreas Leknessund (DSM).

Le peloton ne laissait pas plus de trois minutes aux échappés. Sur l'ascension d'Urkaregi, à 30 km de l'arrivée, Bernard, Cerny et Honoré restaient devant. Deux coureurs espagnols d'Astana-Premier Tech, Alex Aranburu et Omar Fraile, partaient en poursuite, en vain.

Bernard, Cerny et Honoré conservaient 1 minute d'avance à 5 km de l'arrivée. Profitant d'une dernière bosse, les deux hommes de Deceuninck-Quick Step lâchaient Bernard et se présentaient ensemble vers l'arrivée où Honoré franchissait la ligne juste avant Cerny, les deux hommes levant les bras au ciel. Honoré, 24 ans, décroche la deuxième victoire de sa carrière, après une étape de la Semaine internationale Coppi et Bartali fin mars. Bernard prenait la troisième place à 17 secondes. Le Sud-Africain Daryl Impey (Israel Start-Up Nation) réglait le sprint du peloton à 28 secondes.

Le 60e Tour du Pays basque s'achèvera samedi par une étape de 111,9 km entre Ondarroa et Arrate (Eibar). Sept ascensions sont répertoriés, dont trois de première catégorie, y compris la dernière ascension finale d'Usartza, 4,6 km à près de 9 % de moyenne et un sommet situé à 2,4 km de l'arrivée.

L'Américain Brandon McNulty (UAE Team Emirates) entamera cette étape avec 23 secondes d'avance sur le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et 28 sur le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Son équipier slovène Tadej Pogacar occupe la cinquième position à 43 secondes.

Le vainqueur final succèdera à Ion Izagirre, lauréat de la dernière édition en 2019.