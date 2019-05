Jesper Asselman (Roompot-Charles) a surpris le peloton jeudi en menant à bien l'échappée du jour sur la 1re étape du Tour du Yorkshire (G-B/2.HC). "Il s'agit sans aucun doute de la plus belle victoire de ma carrière", a réagi le Néerlandais de 29 ans qui n'avait levé les bras qu'une seule fois chez les pros jusque là, en 2016 au Tour de Drenthe.

Asselman faisait partie d'une échappée de sept coureurs qui est partie en début de course. Un groupe qui s'est réduit à quatre unités et qui est demeuré compact jusqu'aux derniers hectomètres. Le Néerlandais a alors lancé son sprint et foncé droit vers la ligne alors que ses compagnons d'échappée étaient avalés par le peloton. "Ce fut une étape très dure. Nous avons fait face au froid et à la pluie mais nous avons roulé à fond. Dans le final, le peloton s'est rapproché. A un moment, j'ai même pensé que nous allions être repris mais j'ai continué à rouler et à croire en mes chances. Je suis resté calme, je savais que je devais attendre le bon moment pour partir. J'ai risqué mais cela en a valu la peine. A quelques mètres de la ligne, j'ai jeté un oeil sous mon coude et j'ai vu que j'allais gagner."

Une grosse satisfaction pour Asselman après être resté presque six mois loin des courses en raison d'une fracture à la cheville. "Je n'ai pas commencé l'année comme prévu. C'était frustrant mais maintenant j'ai décroché cette victoire. C'est une bonne chose pour la suite de la saison."