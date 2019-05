Le Danois Alexander Kamp a remporté la 3e étape du Tour du Yorkshire, disputée sous la pluie et le vent entre Bridlington et Scarborough (132 km), samedi, en réglant au sprint deux de ses compagnons d'échappée, le Britannique Chris Lawless, nouveau leader, et le champion olympique Greg Van Avermaet.

"Avec le vent de travers, c'était difficile. Mais mon équipe a fait un travail formidable, ce qui m'a permis de conserver un peu de jus pour le sprint final. C'est une victoire fantastique. J'ai la forme et j'espère pouvoir encore me mêler à la lutte demain", a réagi Kamp.

Une échappée de 20 coureurs s'est rapidement formée et avec la participation des groupes présents, ainsi que la présence de cinq montées, elle semblait partie pour aller au bout. Mais, sous l'impulsion de la formation Ineos (ex-Sky), les fuyards ont été repris à 50 km du terme.

Lawless a lancé le premier le sprint final et semblait parti pour enlever son premier succès de la saison. Mais grâce à une énorme accélération, Kamp l'a coiffé sur la ligne, déplacée de 800 m en raison de la marée et des vagues.

La dernière étape, dimanche, conduira le peloton de Halifax à Leeds sur 175 km, avec plus de trois kilomètres de montée à travers le Yorkshire Dales. La dernière occasion, peut-être, pour Christopher Froome, quadruple vainqueur du Tour de France (à 10 sec au général) de s'illustrer avec le maillot d'Ineos.

Dans la course féminine, Marianne Vos a ajouté une ligne à son impressionnant palmarès en s'imposant sur le même parcours que les hommes pour enlever le trophée avec sept secondes d'avance sur l'Espagnole Mavi Garcia, celle-là même battue au sprint samedi par la Néerlandaise.

"Nous avons dû souffrir beaucoup. Et je ne sais même pas comment j'ai pu terminer devant les autres", a reconnu Vos, triple championne du monde et médaillée d'or olympique, en faisant allusion aux conditions météo difficiles.