Greg Van Avermaet revient défende son titre au Tour du Yorkshire (2.HC), dont la 5e édition aura lieu du 2 au 5 mai. Le coureur de la formation CCC arrive toutefois en Angleterre après une saison de classiques en demi-teinte, ponctuée par une chute et une 52e place à Liège-Bastogne-Liège.

"Cette chute ne m'avantage pas. Je ne suis pas tout à fait retapé, mais je suis ambitieux et je veux de nouveau gagner", a déclaré Van Avermaet à la veille du départ de Doncaster. "Heureusement que je n'ai rien de cassé, mais ce n'est pas idéal. Mon corps a besoin de temps, j'ai encore beaucoup d'éraflures, surtout sur la fesse droite. Mon coude me pose aussi problème. Ce n'est pas idéal pour prendre le départ mais je vais faire de mon mieux".

Le Tour du Yorkshire ne proposera qu'une étape diffcile cette année, la dernière étape dimanche. "C'est peut-être mieux, je vais pouvoir me ménager dans les jours qui viennent. Le tout sera de passer les deux premiers jours sans trop de problèmes. La 3e étape est plus dure, mais c'est encore un grand groupe qui sera à l'arrivée. L'étape de dimanche sera déterminante, un petit groupe pourra y tenter sa chance. Avec un parcours pareil, sans contre-la-montre, et si j'avais un niveau normal, je pourrais m'imposer. J'espère que je ne vais pas trop souffrir et que je serai encore assez frais après cette saison exigeante. J'ai surtout disputé des courses WordlTour. Je n'ai pas encore vu la liste des engagés, mais elle ne me semble pas très relevée. Ce serait beau si je pouvais encore gagner, il faut saisir une chance comme ça quand elle se présente".

Les autres candidats au podium sont Nathan Haas, Jonathan Hivert ou Chris Froome, leader de l'équipe Ineos, ex-Sky, qui étrennera en Angleterre son nouveau maillot rouge et noir. Froome considère plutôt l'épreuve comme une course de préparation au Tour de France. Coéquipier de Van Avermaet chez CCC, Serge Pauwels, vainqueur du Tour du Yorkshire en 2017 et 3e l'an dernier, sera aussi de la partie.