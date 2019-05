Rick Zabel (Katusha-Alpecin) s'est adjugé la 2e étape de la 5e édition du Tour de Yorkshire cycliste (2.HC), vendredi en Angleterre. Il s'est montré le plus rapide à l'arrivée des 132 km qui séparaient Barnsley et Bedale, et qui a emprunté le circuit du championnat du monde le 29 septembre prochain à Harrogate à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée. Le Néerlandais Boy van Poppel (Roompot-Charles) a pris la 2e place et le Britannique Chris Lawless (Ineos, ex-Sky) la 3e.

Jonas van Genechten (Vital Concept) a fini 7e. Son équipier belge Kris Boeckmans a chuté dans le sprint final mais a réussi à franchir la ligne.

Le Néerlandais Jesper Asselman (Roompot-Charles) conserve du maillot bleu de leader du classement général. Il possède une seconde d'avance sur Zabel et 5 sur van Poppel.

Samedi, la troisième et avant-dernière étape sera également courte puisqu'elle est longue de 132 km et rejoint Bridlington à Scarborough.