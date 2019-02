Christophe Laporte confirme

Cyclisme Le résumé des lauréats de ce dimanche.

Le Français Christophe Laporte a confirmé qu’il n’est pas qu’un sprinter en remportant le contre-la-montre de l’Etoile de Bessèges. L’an passé, le coureur de Cofidis, avait déjà gagné le chrono du Baloise Belgium Tour. Pour sa course de reprise, il a donc récolté trois succès en quatre jours puisque, en plus de cette victoire au chrono et de celle, au sprint, vendredi, il a également remporté le classement final devant le Suédois Tobias Ludvigsson et le Belge Jimmy Janssens.

L’ouverture pour Dylan Groenewegen

Valeur montante du sprint, Dylan Groenewegen a décroché son premier succès de la saison, ce dimanche. Le Néerlandais de la formation Jumbo-Visma a dominé le sprint de la dernière étape du Tour de Valence, devant Alexander Kristoff et Matteo Trentin. "Une première victoire sur une saison donne toujours confiance pour la suite" , explique-t-il.

Les bons débuts d’Izagirre

L’Espagnol Ion Izagirre n’a pas raté ses débuts pour le compte de l’équipe Astana ! Pour sa première course avec sa nouvelle équipe, il a remporté le classement final du Tour de Valence. Devant le champion du monde, Alejandro Valverde. "Je ne pouvais pas rêver d’un meilleur départ" , se réjouit-il. "Cette année, je visais un succès, et le voilà déjà !"

Impey encore champion d’Afrique du Sud

Récent vainqueur d’une étape et du classement final du Tour Down Under, Daryl Impey (Mitchelton-Scott) a remporté le Championnat d’Afrique du Sud pour la deuxième année d’affilée.

Vliegen a souffert de la grippe aussi

Offensif samedi avec Maxime Monfort sur la dernière étape de l’Etoile de Bessèges, Loïc Vliegen (Wanty-Gobert) avait failli ne pas prendre le départ de l’épreuve française, jeudi. Car il se remettait d’une grippe.

Van der Poel, encore et encore

Il ne s’arrête plus ! Mathieu Van der Poel a réussi un nouveau doublé ce week-end. Le champion du monde s’est imposé ce samedi à Lille et ce dimanche à Hoogstratent, où il a décroché son 30e succès.

Sanne Cant réalise le doublé aussi

La championne du monde Sanne Cant a également réussi le doublé, s’imposant à Lille et à Hoogstraten.