Tout peut encore basculer au Tour du pays basque Cyclisme Eric de Falleur © Getty Images

Après le doublé des Deceuninck, la dernière étape s’annonce déterminante sous la pluie.



Le Tour du Pays Basque se jouera ce samedi à l’occasion de sa 6e et dernière étape. Une étape courte, à peine 110 kilomètres, mais difficile puisqu’elle recense sept difficultés, et qu’on y attend la pluie et des conditions météorologiques pénibles. Le final au sommet de la montée de Usartza, menant à Eibar (Arrate), s’annonce déterminant puisqu’une vingtaine de coureurs se tiennent toujours en deux minutes à peine.



(...)