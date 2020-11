La formation cycliste américaine, appartenant au World Tour, l'a annoncé lundi. Skujins, 29 ans, est passé proche de la victoire lors de la 8e étape du dernier Tour de France, terminant 2e à Loudenvielle derrière le Français Nans Peters.

Le trio italien Matteo Moschetti, Gianluca Brambilla et Jacopo Mosca continuera aussi l'aventure au sein la formation américaine. Moschetti, 24 ans, avait débuté l'année par deux victoires au sprint au Trofeo Felanitx et Trofeo Playa de Palma.

Brambilla, 33 ans, et Mosca, 27 ans, étaient présents sur le Tour d'Italie, en soutien de Vincenzo Nibali. Le premier a dû abandonner la course après une chute alors que le second a pris la 3e place de la 19e étape.

Enfin, le vétéran néerlandais Koen de Kort a lui aussi signé un contrat de deux ans malgré ses 38 printemps. Capitaine de route de l'équipe, il continuera à encadrer les jeunes.