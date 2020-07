Sebastian Molano, Cristian Munoz et Camilo Ardila n'ont pas pris le départ mercredi de la deuxième étape du Tour de Burgos (2.Pro/Espagne). Les trois Colombiens sont entrés en contact samedi avec une personne dont le test de dépistage du coronavirus s'est révélé positif et, par précaution, les coureurs vont maintenant être renvoyés chez eux.

Les trois coureurs ont subi deux tests ces derniers jours. Ils étaient négatifs à chaque fois, mais comme le contact avec la personne infectée n'a eu lieu que le samedi, l'équipe suit désormais le protocole de l'UCI et le sien propre. "Selon le protocole de l'UCI et de notre propre équipe, les trois coureurs ont été isolés, renvoyés chez eux et subiront d'autres tests".