Et de quatre. Pour la quatrième fois de sa carrière, Dylan Groenewegen (BikeExchange) s’est imposé lors de la Veenedaal-Veenendaal Classic (1.1). Il l’a remportée, au sprint, devant deux Belges : Geert Thijssen (Intermarché WG) et Arnaud De Lie (Lotto Soudal).

Après avoir fait rouler ses équipiers durant une partie de la journée, le coureur de 20 ans relativisait : "On vient toujours sur une course pour la gagner mais je suis heureux avec cette troisième place", indiquait-il à l’arrivée. "Peut-être que l’équipe s’est positionnée un peu trop tôt à l’avant mais c’était tout de même une belle performance collective. C’était une course difficile et durant toute la journée, nous avons réalisé un très beau travail. Je voulais accrocher le meilleur résultat possible, évidemment, mais Groenewegen est un sprinteur de classe mondiale et ce n’est pas une honte de terminer derrière lui."

De Lie tentera de remporter sa quatrième victoire de la saison (après le Trofeo de Palma, le GP Monseré et la Volta Limburg Classic) ce dimanche lors de l’Antwerp Port Epic.

Une course lors de laquelle de nombreux secteurs gravelés sont au programme, ce qu’il apprécie tout particulièrement. C’est pourquoi il a choisi de s’y aligner en dernière minute pour tenter d’accrocher un résultat. "Nous nous alignerons avec une équipe très forte et l’objectif sera la victoire "n’a pas caché le coureur wallon au moment de préfacer son week-end. Qu’il est espère terminer de la plus belle des manières.