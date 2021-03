Un groupe de huit coureurs s'est retrouvé devant à la suite d'une attaque d'Egan Bernal à 22 km de l'arrivée. Outre le Colombien, on trouvait notamment dans ce groupe de Mauri Vansevenant et l'Italien Giulio Ciccone, vainqueur l'an dernier, et le Néerlandais Bauke Mollema, coéquipiers chez Trek-Segafredo, ou encore l'Erythréen Biniam Ghirmay (DELKO), 2e l'année passée.

Mollema est passé à l'attaque à quelque 17 km de l'arrivée à Laigueglia et est allé au bout se son effort pour enlever en solitaire sa 16e victoire en carrière, la seconde cette saison après la 1e étape du Tour des Alpes Maritimes et du Var. Il offre ainsi un 5e bouquet cette saison à la formation Trek-Segafredo.

Egan Bernal a réglé le sprint pour la 2e place à 39 secondes de Molleman, Mauri Vansevenant terminant 3e et premier Belge.

Clément Champoussin et Giulio Ciccone complètent le top 5.

La saison cycliste italienne se poursuivra samedi avec la 15e édition des Strade Bianche (WorldTour) à Sienne.