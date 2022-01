Le champion de Belgique a remporté samedi à Baal le GP Sven Nys, 4e des huit manches du Trophée X20 de cyclocross, signant un 7e succès en sept cross disputés depuis son retour dans les labourés le 4 décembre dernier à Boom.

Wout van Aert, 3e après avoir dû changer de chaussures à trois tours de la fin, a remonté c et Tom Pidcock pour finalement l'emporter avec 10 secondes d'avance sur le Britannique et 29 sur Iserbyt. Toon Aerts, 4e samedi, conserve la tête du classement général, avec 1:15 d'avance sur Iserbyt. Lucinda Brand l'a emporté chez les dames. La championne du monde néerlandaise s'est imposée avec 6 secondes d'avance sur sa compatriote Ceylin del Carmen Alvarado. Denise Betsema, 3e à 37 secondes, complète un podium 100 % néerlandais, tandis que la 1re Belge est Sanne Cant, 6e. En espoirs, Thibay Nys s'est imposé en solitaire dans le GP portant le nom de son père, avec 22 secondes d'avance sur Jente Michiels et 31 sur le Néerlandais Pim Ronhaar. La 5e manche du Trophée X20 aura lieu mercredi à Herentals. La dernière est prévue le 13 février à Bruxelles.