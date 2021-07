"Ça va, tu es prêt ? Tu as fait chauffer les pneus ?" Quelques minutes avant le départ de la deuxième étape, Loïc Vliegen s’amuse avec ses coéquipiers d’Intermarché-Wanty Gobert sur le circuit automobile d’Heusden-Zolder, simulant de conduire une moto plutôt qu’un vélo. Avant de démarrer rapidement pour tourner en rond, avec 30 tours de quatre kilomètres sur le circuit limbourgeois. "On aurait préféré la dure étape prévue à Herve, mais vu la situation dans la région, nous comprenons parfaitement que ce n’était pas possible", indique le coureur liégeois. "Pour nous, coureurs, c’est mieux d’avoir une course en circuit à Zolder que rien du tout."