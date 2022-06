"Tu ne peux rien faire et te vois presque partir": Alaphilippe raconte pour la première fois sa terrible chute à Liège-Bastogne-Liège CyclismeVidéo N. Ch. Non sélectionné pour le Tour de France, Julian Alaphilippe a expliqué sa déception et évoqué, pour la première fois, son accident d'avril dernier.

C'est un Julian Alaphilippe "déçu et triste" qui est revenu pour L'Equipe sur sa non sélection pour le Tour de France. Lucide, le champion du monde affirme qu'il n'aurait "pas pu rester au chaud dans le peloton pendant trois semaines" et n'aurait "pas supporté de souffrir et être juste là pour faire plaisir aux gens".



Le leader de la Quick-Step se concentre donc sur ses objectifs de fin de saison. Mais avant de tourner la page, il a accepté de revenir pour la première fois sur sa terrible chute de Liège-Bastogne-Liège. "Je me souviens surtout de la vitesse, de l'impact et... du bruit de l'impact. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait d'être en détresse respiratoire, de ressentir ce truc qui t'envahit... Tu ne peux rien faire, tu ne contrôles plus rien. Tu te vois presque partir... ça m'émeut d'en reparler, là."



S'il n'est pas revenu plus tôt sur cet épisode douloureux, c'est justement pour "avancer, ne pas remuer cette douleur", explique-t-il. Avant d'affirmer qu'il sera "éternellement reconnaissant" envers Romain Bardet, qui l'avait secouru alors que personne d'autre ne l'avait aperçu dans le fossé.



Alaphilippe affirme avoir souffert psychologiquement autant que physiquement: "A l'hôpital, j'étais effondré. Je ne faisais que penser au fait que ça aurait pu être plus grave. Cette chute aurait pu arrêter ma carrière." Et il explique garder quelques séquelles de l'accident: "Encore maintenant, quand je fais de gros sprints, je sens que je suis plus fragile qu'avant. Mais j'arriverai à retrouver tous mes moyens."