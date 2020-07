"Avant le début de la crise sanitaire, le Collège communal a accepté l'organisation de ce départ d'étape. C'était selon nous l'occasion d'organisation une belle fête populaire mettant le cyclisme à l'honneur. Quel symbole quand on sait que la Ligue vélocipédique belge vient de s'installer sur le territoire de notre Ville", indiquent les autorités de Tubize dans un communiqué. "

La crise du COVID 19 ne nous permet plus actuellement de pouvoir organiser un tel évènement en respectant l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 et les mesures prises pour limiter la propagation du COVID 19. Nous sommes certes en période de déconfinement mais nous devons rester vigilants et attentifs comme le démontrent les chiffres de l'évolution de la pandémie. Notre travail est de veiller à la sécurité sanitaire de notre population. C'est pourquoi, nous avons préféré annuler le départ de la deuxième étape à Tubize". Les autorités tubiziennes disent avoir déjà prévenu les organisateurs du Tour de Wallonie. "Cette décision, fruit d'une mûre réflexion, n'a certes pas été facile à prendre mais cette dernière a été prise dans l'intérêt de tous les Tubiziens et de leur santé", selon le communiqué. "Le Collège communal est bien conscient de l'impact de cette annulation pour les organisateurs du Tour de la Région wallonne. Nous avons d'ailleurs communiqué cette décision aux organisateurs dans les heures qui ont suivi la réunion du 25 juin dernier".

Tubize est la deuxième ville wallonne à refuser d'accueillir le Tour de Wallonie cette semaine. Lundi, c'est Ath a décidé de ne pas accueillir l'arrivée de la première étape du Tour de Wallonie, prévue au départ de Soignies le 16 août. Le 41e Tour de Wallonie est prévu du 16 au 19 août. La course par étapes aurait dû se tenir du 18 au 22 juillet, mais a été reportée en raison du coronavirus.