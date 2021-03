Sur les pavés, le Francilien est le coureur le plus régulier de son équipe et de son pays.



En dépit de son classement en deuxième division, Total Direct Énergie dispose, sur les classiques flandriennes, d’un effectif que pourraient jalouser certaines formations estampillées WorldTour. Sur le papier du moins car Niki Terpstra, Edvald Boasson Hagen, Dries Van Gestel, Adrien Petit et Damien Gaudin ne jouent pas, actuellement, dans la cour des grands. Au contraire d’Anthony Turgis.



(...)