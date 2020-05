L'ancien lieutenant du boss estime qu'il n'a pas révélé toute la vérité sur son passé de cycliste.

Le documentaire "Lance", dont le premier épisode a été diffusé dimanche dernier sur ESPN, fait beaucoup parler de lui dans le monde du cyclisme. Lance Armstrong avait annoncé qu'il y dévoilerait sa vérité. Durant quatre heures (deux épisodes de deux heures, le second volet sera diffusé le 1er juin prochain), l'Américain a parlé de sa jeunesse, de son cancer mais bien évidemment de dopage.

Mais pour son ancien équipier Tyler Hamilton, Armstrong n'a pas été assez loin dans ses révélations : "Que s'est-il précisément passé ? Pourquoi ? Et comment a-t-il mis ce système de dopage en place ? Je n'ai rien contre Lance Armstrong en tant que personne, mais il est important pour le futur du sport et des jeunes générations que nous en sachions plus. J'entends beaucoup de demi-vérités. Nous avons besoin de plus de détails. Pas seulement de la part de Lance mais aussi des autres personnes impliquées", a expliqué l'Américain dans le podcast Off The Ball.

Hamilton éprouve également beaucoup de ressentiment par rapport à l'hypocrisie qui règne dans le cyclisme : "Si tu racontes seulement la moitié de l'histoire, il te faudra en porter les conséquences mais il te sera encore possible de rester dans le monde du cyclisme", a-t-il expliqué, "J'ai été honnête et j'ai raconté toute l'histoire", a-t-il poursuivi, se référant à son livre La Course secrète sorti en 2013 dans lequel il révèle tous les détails du réseau de dopage mis en place au sein de l'équipe US Postal de Lance Armstrong à la fin des années 90 et au début des années 2000. "La conséquence des ces révélations ? Je ne suis désormais plus le bienvenu dans le petit monde du cyclisme", déplore Hamilton.

Pour l'Américain qui avait été contrôlé positif lors des Jeux olympiques d'Athènes en 2004 parce qu'il s'était transfusé un sang différent du sien, il est important que les anciens dopés s'expliquent pour que le cyclisme actuel soit plus honnête : "Je ne sais pas ce qu'il se passera dans le futur, mais si nous ne ressassons pas ce qu'il s'est passé à l'époque et comment cela a pu se passer, alors cela arrivera à nouveau", a-t-il conclu tout en se montrant inquiet de voir tous les anciens dopés encore être présents dans le cyclisme.