Laurens De Plus n'a pas pris le départ lundi de la deuxième étape du Tour des Emirats de cyclisme (WorldTour). Selon son équipe Jumbo-Visma, De Plus n'est "pas en forme".

De Plus fut l'un des plus grands animateurs de l'épreuve l'année dernière, lorsqu'il s'est mis au service de Primoz Roglic qui a remporté le classement final. En l'absence du Slovène, De Plus a été désigné cette année leader, en tant que grimpeur, par son équipe néerlandaise.

La deuxième étape de ce Tour des Emirats se déroule entre Hatta et le barrage de Hatta après 168 kilomètres d'un parcours au profil accidenté. L'arrivée sera jugée au sommet d'une pente escarpée.

Après sa victoire au sprint dimanche, l'Allemand Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) porte le maillot de leader.