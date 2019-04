Tout ce qu'il faut retenir suite à la Flèche Wallonne.





Ulissi a fait mieux que remplir sa mission

L’Italien a été chercher une étonnante troisième place au sommet du Mur de Huy. Un résultat notamment dû aux circonstances de course. "Je n’avais pas un rôle de leader à la base mais Dan Martin a vécu une très mauvaise journée. Ma mission était juste d’intégrer une échappée, et j’ai essayé lors de l’avant-dernier passage sur le mur de Huy. Et quand j’ai su que Dan ne se sentait pas bien, j’ai cherché à récupérer un maximum d’énergie pour le final. Dans le Mur de Huy, je savais que je partais avec un désavantage sur des coureurs comme Alaphilippe, donc j’ai juste essayé de bien me placer. Ce résultat ne change rien en vue de Liège-Bastogne-Liège, où Dan Martin sera notre leader", a expliqué Diego Ulissi après l’arrivée. L’Italien a déjà participé huit fois à Liège-Bastogne-Liège avec pour meilleur résultat une 20e place en 2013.

Pas un bon jour pour Romain Bardet

Romain Bardet a terminé 13e de la Flèche Wallonne, juste derrière son jeune coéquipier Benoît Cosnefroy. "Nous étions bien placés au pied du Mur de Huy, mais il a manqué 150 mètres à Benoît pour obtenir un top 5, qu’il peut obtenir dans le futur, tandis que Romain Bardet n’était quant à lui pas dans un super-jour", commente Julien Jurdie, le directeur sportif d’AG2R-La Mondiale.

Hermans touché au genou

Ben Hermans a été contraint à l’abandon, à cause d’une chute. "Je suis bien touché au genou, je ne sais pas combien de temps je devrai rester sans vélo, mais je ne pense pas qu’il y ait une fracture", commente le coureur d’Israël Cycling Academy.

Landa sur les tablettes de Bahrain-Merida

En fin de contrat en décembre prochain avec la formation Movistar où il n’avait reçu les pleines libertés qu’il espérait en rejoignant la formation espagnole en 2018, Mikel Landa (qui devrait être au départ de Liège-Bastogne-Liège dimanche) serait sur les tablettes de la formation Bahrain-Merida. La structure du Golfe persique devrait perdre Vincenzo Nibali la saison prochaine, puisque le Requin de Messine est annoncé chez Trek-Segafredo.

Dessart touchée au poignet

La Liégeoise Marie Dessart, qui découvrait à 39 ans la Flèche wallonne pour le compte de l’équipe Lotto-Soudal, n’a pas terminé l’épreuve fémine. Elle avait pris le départ en étant diminuée à cause d’une blessure au poignet, conséquence d’une chute à la Flèche brabançonne.