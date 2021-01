La cohabitation entre les cyclistes et les automobilistes est un problème permanent. L’accident dans lequel ont été impliqués sept coureurs de Bora-Hansgrohe, ce samedi au sud du lac de Garde, est là pour le rappeler. Et il fait épouvantablement écho au drame survenu lors du camp d’entraînement de Giant-Alpecin en janvier 2016 et qui avait envoyé six coureurs à l’hôpital.