Le Waeslandien a attaqué juste avant l’offensive décisive.

Greg Van Avermaet n’est pas parvenu à égaler le record de succès sur le Circuit Het Nieuwsblad. Le Waelandien a échoué dans sa quête d’une troisième victoire sur la course d’ouverture en Belgique. "J’aurais préféré gagner, ou au moins terminer sur le podium", commente le champion olympique. "Mais les circonstances ne m’ont pas été favorables. Avec le temps, cela a été une course très dure. Qui a démarré très tôt. Raison pour laquelle j’ai attaqué de loin."

À 75 kilomètres de l’arrivée. "Je sentais que cela pouvait être un bon moment, car on sortait d’un moment intense de la course", ajoute-t-il, faisant référence aux bordures qui ont emballé le Nieuwsblad à une centaine de bornes du but. "Je voyais que tout le monde était fatigué et je me suis dit qu’il fallait tenter. Malheureusement pour moi, je n’ai pas été accompagné. Et quand j’ai été repris, le bon coup est parti quasiment dans la foulée."

Il avait donc quasiment choisi le bon moment, mais sans trouver la réussite. "Cela fait partie du vélo, des courses", ajoute Greg Van Avermaet. "Ensuite, j’ai tout de suite compris que j’allais courir pour une place d’honneur. Car le groupe de tête était très costaud et il a rapidement pris une belle avance d’une minute, une avance qui a ensuite encore augmenté. Alors, tu sais que c’est terminé. Surtout qu’il y avait des grandes équipes représentées. Moi, j’avais mon coéquipier Matteo Trentin devant, ce n’était pas à moi de faire l’effort pour revenir. Et les grandes formations qui n’étaient pas à l’avant, comme les Bora, les Ineos ou les AG2R-La Mondiale n’étaient pas capables de faire la jonction."

Déçu du résultat, lui qui espérait mieux qu’une treizième place, il reste satisfait de ses sensations.

"J’avais l’impression d’être un des plus forts du groupe de poursuite, je suis donc content de ma forme. Et aussi du premier test, en course, de mon vélo sur les pavés."

Gilbert: "Cela a été un bon test"

Lotto-soudal Huitième, le Liégeois n’a pas pesé sur la course mais est satisfait de sa journée.

Bon, c’est pour aujourd’hui, cette veste ?" Dans les courants d’air de la ligne d’arrivée du Circuit Het Nieuwsblad, dans les rues de Ninove bien garnies en public, Philippe Gilbert s’impatiente. La course a été éprouvante, avec le vent, la pluie, le froid, et il veut pouvoir se réchauffer au plus vite…

"Je n’ai pas pesé sur la course", commente-t-il, tout en enfilant cette fameuse veste. "J’ai suivi gentiment. Je n’ai pas eu de radio de la journée. Je ne savais donc pas trop où j’en étais. À la fin, j’ai sprinté. Mais je ne savais pas du tout pour quelle place c’était !"

Pour la septième position. Et quasiment pour la cinquième place, puisque le groupe de Gilbert est venu mourir sur les talons de Tim Declercq et Mike Teunissen, rescapés du bon coup. Sa deuxième place dans ce sprint prouve que le Liégeois est toujours là au bout d’une course dure, comme l’a été ce Circuit Het Nieuwsblad.

"Ma course a été conforme à ce que je m’attendais, je ne me faisais pas d’illusion et cela a effectivement été compliqué", poursuit le coureur de Lotto-Soudal. "Je reviens de maladie, je ne suis pas encore au top, c’est tôt dans la saison. Je ne m’attendais donc pas à beaucoup mieux. Et puis il a fait froid. Quand il s’est mis à pleuvoir, la température est tombée et j’avais les mains gelées. Je n’arrivais pas à changer de vitesse. Et il a bien fallu deux heures pour que je me réchauffe !"

Il s’est réchauffé en faisant des efforts dans le final. "J’étais assez loin, et j’ai accéléré dans le Valkenberg, car j’étais avec des mecs qui n’étaient plus motivés", poursuit Philippe Gilbert. "Je suis parti avec Teuns et une dizaine, comme Terpstra. Nous avons bien tourné et nous sommes revenus sur un autre groupe." Pour parvenir à intégrer le top 10, comme ces deux dernières années : il était huitième la saison dernière et cinquième nul y a deux ans.

Quel bilan tire-t-il de sa journée ? "Cela a été un bon entraînement", répond-il. "Et je suis très content du vélo et du matériel en général. Cela a été un bon test."

Non prévu sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne, ce dimanche, ou sur le Samyn, mardi, il attend désormais les décisions concernant l’annulation, ou non, de ses prochaines courses : les Strade Bianche, Tirreno et Milan-Sanremo.