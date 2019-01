Voici les infos cyclistes du jour.







André Greipel et ses nouveaux équipiers ont la pression



Après la divulgation par Amaury Sport Organistation du nom des deux premières équipes invitées (sur quatre possibles) pour le Tour de France 2019, Cofidis et Wanty-Groupe Gobert, les trois formations françaises procontinentales qui sont en lice pour les deux dernières invitations savent que la lutte sera rude.

Emmanuel Hubert, le manager d'Arkéa-Samsic (ex-Fortunéo) a ainsi avoué que ses coureurs, parmi lesquels la nouvelle recrue de la formation, André Greipel (photo) vont devoir se battre pour gagner leur place en juillet prochain.

« C’est un choix logique de la part d’ASO », a expliqué le Breton. « Les équipes Wanty Groupe Gobert et Cofidis occupent les deux premières places du classement UCI Europe Tour. Cette décision des organisateurs va dans le sens de la reforme UCI 2020. On ne va pas se le cacher, il y a une certaine pression sur nos épaules, mais maintenant il faut s’exprimer sur le terrain. Nous serons attendus dès les premières courses mais nous nous y sommes préparés, toute notre équipe a travaillé dur cet hiver. Honnêtement, je crois que je n’ai jamais senti mes coureurs aussi impliqués dans leur travail. J’ai une entière confiance en eux. Nous savons que les places sont de plus en plus chères mais c’est aussi pour cela que le Tour de France est une course à part dans le calendrier. On se battra pour s’offrir un nouveau mois de juillet exceptionnel. Prêts à gagner notre place. »





Victor Campenaerts doublera Giro et Vuelta



Victor Campenaerts est en Namibie où le Vélo de Cristal 2018 prépare le début de saison et surtout sa tentative contre le record de l'Heure, en avril. L'Anversois, champion d'Europe de la spécialité et médaillé de bronze du mondial, va se focaliser sur les contre-la-montre dans les prochains mois. Dans son programme, le coureur de Lotto Soudal a aussi prévu de disputer le Tour d'Italie puis celui d'Espagne.

Richeze renversé par une voiture à l'entraînement



L'Argentin Maximiliano Richeze a été renversé ce mercredi par une voiture alors qu'il s'entraînait. L'accident du coureur de Deceuninck – Quick-Step est arrivé dans son pays. Richeze, 35 ans, a été touché par l'arrière, il est blessé au genou (un scanner devrait en dire plus ces prochaines heures), souffre de contusions et d'écorchures.





Circuit Het Nieuwsblad féminin: vingt-quatre équipes au départ

La 14e édition du Circuit Het Nieuwsblad pour dames, qui se tiendra le samedi 2 mars, débutera avec un impressionnant nombre de participantes. La course de catégorie 1.1 partira de Gand avec 20 équipes UCI et 4 équipes de club et sera longue de 123,3 kilomètres avec une arrivée sur l'Onderwijslaan de Ninove.

Pas moins de 45 équipes avaient posé leur candidature pour participer à la première classique de la saison en Belgique. Les organisateurs ont retenu 20 équipes UCI et 4 équipes de club. Les équipes belges UCI sont Health Mate, Doltcini-Van Eyck et Lotto Soudal Ladies. Chez les équipes de club belges, on retrouve Isorex-No Aqua, Keukens Redant et. Multum Accountants

Le Circuit Het Nieuwsblad pour les dames sera un peu plus relevé cette année avec dix côtes et cinq secteurs pavés. Soit deux côtes et deux secteurs pavés de plus que l'année dernière. Le départ est toujours donné depuis l'Emile Clauslaan à Gand. Le duo Mur de Grammont-Bosberg sera le dernier juge de paix avant l'arrivée.

En 2018, c'est la Danoise Christina Siggaard qui s'était imposée devant l'Américaine Alexis Ryan et l'Italienne Maria Giulia Confalonieri. Meilleure Belge, Jolien D'hoore s'était classée huitième. Jamais une coureuse belge n'a réussi à remporter cette première classique de la saison.

Les équipes participantes: Équipes UCI: Health Mate, Doltcini-Van Eyck, Lotto Soudal Ladies, Valcar-BPM, Boels-Dolmans, Bigla, Trek-Segafredo, Be Pink, BTC City Ljbuljana, Hitec, Movistar, Canyon-SRAM, Mitchelton-Scott, Alé Cipollini, Parkhotel Valkenburg, Team Sunweb, World Cycling Centre, FDJ-Nouvelle Aquitaine, CCC-Liv, Virtu Cycling.

Équipes de club: Isorex-No Aqua, Keukens Redant, Multum Accountants en Rogelli-Cyproc.

Les côtes: Leberg (41 km), Wolvenberg (53 km), Molenberg (66 km), Rekelberg (79 km), Berendries (84 km), Vossenhol (86 km), Tenbosse (91 km), Eikenmolen (93 km), Mur de Grammont (106 km), Bosberg (110 km).