Mikkel Honorè a rejoint, ce jeudi, la très longue liste des coureurs renversés pendant une sortie.

Et un de plus! Mikkel Honorè (Deceuninck - QuickStep) a grossi, ce jeudi, les rangs des coureurs professionnels renversés par une voiture en exerçant leur métier. Fort heureusement sans gravité pour le prometteur Danois de 23 ans, qui sera tout de même privé d’entraînement pendant plusieurs jours afin de se remettre de l'accident. "Mikkel a beaucoup de douleurs musculaires et quelques égratignures. Il se reposera pendant quelques jours avant de reprendre le vélo. Souhaitons-lui tous un prompt rétablissement", a indiqué la formation Deceuninck - QuickStep sur son compte twitter.

Comme bien souvent dans pareille situation, l’automobiliste en question ne s’est pas distingué par son honnêteté et son courage. "Malheureusement, il a été victime d'un délit de fuite lors de son entraînement. Après avoir été transporté aux urgences, il a subi plusieurs analyses, heureusement normales. Et il a pu quitter les urgences quelques heures plus tard", a avancé l’équipe de Mikkel Honorè.

Le coureur danois a profité de cet avertissement sans (trop de) frais pour lancer un message. "J'étais à l’entraînement lorsque j'ai été heurté par une voiture qui est ensuite partie. Je pense qu'il doit être temps pour un changement et une plus grande attention à la sécurité, afin que nous puissions tous mieux partager ces belles routes, que j'ai tellement de chance de pouvoir appeler mon bureau. Je ne remercierai jamais assez Alice Gasparini (Eurotarget - Bianchi - Vittoria) pour m'avoir aidé après l'incident", a signalé Mikkel Honorè. Le coureur n’est malheureusement pas le premier à envoyer un message afin d’améliorer la sécurité des cyclistes, si exposés sur la route. Christian Prudhomme, notamment, avait profité de la présentation du Tour de France 2018 pour arborer un maillot de la sécurité routière dédié à la cohabitation entre les voitures et les vélos.

Les années 2010 ont été marquées par de nombreux incidents, plus ou moins graves, qui font écho à celui subi par Mikkel Honorè. Le Tchèque Petr Vakoc, qui courrait également chez Quick-Step à l’époque, avait été heurté par un camion en janvier 2018. Il n’a, pour l’instant, pas retrouvé le niveau qu’il était le sien avant l’accident. John Degenkolb avait également échappé au pire, début 2016, alors qu’il avait été fauché avec plusieurs autres membres de son équipe, à Calpe, par la voiture d’une octogénaire. D’autres, comme Michele Scarponi en 2017 ou Kristof Goddaert en 2014, ont eu beaucoup moins de chance.