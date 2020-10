Suivez le Tour des Flandres en direct commenté dès 14h:

Les deux hommes devraient être les plus costauds dans les monts flandriens, ce dimanche. A moins que le champion du monde Julian Alaphilippe ne vienne se mêler à la bagarre.Une course tactique n'est pas non plus à exclure au vu de la rivalité entre Van Aert et van der Poel...Six hommes ont pris l'échappée matinale: Muhlberger (Bora), Van Hoecke (CCC), Battistella (NTT), Peyskens (Bingoal), Van Poppel (Wanty) et Van den Bossche (Sport Vlaanderen).