Un hommage a été rendu à Bjorg Lambrecht mercredi à Aalter avant le départ de la 3e étape du BinckBank Tour.

Le coureur de Lotto Soudal, décédé la semaine dernière à la suite d'une chute au Tour de Pologne, était originaire de Knesselare, commune qui a récemment fusionné avec Aalter.

Une minute de silence a été observée avant le départ. Les coureurs de Lotto Soudal étaient au premier rang sur la ligne de départ, où se trouvaient aussi Pieter De Crem, bourgmestre d'Aalter, et Rob Discart, organisateur de l'épreuve. Dans le public, plusieurs supporters avaient apporté des photos de Bjorg Lambrecht.

"Notre commune et le monde du vélo disent au revoir à un jeune coureur", a déclaré Pieter De Crem. "Nous espérons voir une belle course aujourd'hui mais plus rien ne sera jamais comme avant. Bjorg Lambrecht restera à jamais dans nos cœurs. Il est et reste notre champion du monde".

Le départ fictif de l'étape a été donné après la cérémonie d'hommage. Les coéquipiers de Bjorg Lambrecht ont défilé derrière les voitures de la direction de course jusqu'au départ réel donné 4 km plus loin.