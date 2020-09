Sur le gigantesque portique qui surplombe la ligne droite de l’autodrome d’Imola, les couleurs de l’arc-en-ciel ont remplacé les traditionnels carrés noir et blanc du drapeau à damier. En quelques jours seulement, l’endroit habituellement fréquenté par les bolides les plus rapides du monde (GP de F1 d’Émilie-Romagne programmé le 1er novembre prochain) a su se muer en théâtre d’un Mondial cycliste dont on a, un temps, douté de la tenue. Un événement phare du calendrier cycliste que les Italiens sont parvenus à mettre sur pied en trois semaines. Rencontre avec Marco Pavarini, président du comité local d’organisation.