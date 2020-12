Ces dernières années, plusieurs sportifs exerçant à l'origine d'autres sports sont arrivés dans le peloton cycliste avec une belle réussite. Les plus connus sont bien évidemment Primoz Roglic, ancien champion du monde junior de saut à ski et vainqueur des deux dernières Vuelta tout en terminant deuxième du Tour de France, et bien sûr Remco Evenepoel, ancien grand espoir de notre football dans les catégories d'âge et qui, désormais, est considéré comme le plus grand talent du cyclisme belge depuis 20 ans.

On peut également citer l'ancien coureur de demi-fond Michael Woods, qui a remporté une étape de la dernière Vuelta ou encore le médaillé olympique d'aviron, Hamish Bond, devenu champion de Nouvelle-Zélande de contre-la-montre ces dernières années.

Le prochain coureur cycliste issu d'un autre sport n'est autre que l'Allemand Anton Palzer. À 27 ans, il fait partie du top mondial en ski de randonnée et en alpinisme. Il rejoindra la formation Bora-Hansgrohe à partir d'avril 2021.

"Cela peut sembler être un pari audacieux, et il y a un certain risque, mais nous suivons Toni depuis longtemps et nous sommes convaincus de ses capacités physiques", a déclaré le manager Ralph Denk. "Primoz Roglic et Michael Woods sont de bons exemples pour montrer qu'une telle expérience peut mener au succès, et nous avons toujours dit que nous ferions du scouting dans d'autres sports".

Pour Palzer, ce passage en tant que cycliste professionnel s'apparente à un vieux rêve. "La décision de débuter une nouvelle carrière est venu lors de mes contacts avec Bora-hansgorhe", a réagi l'Allemand. "Le plus important est de bien m'intégrer dans l'équipe, apprendre de mes équipiers et me mettre au service de l'équipe".