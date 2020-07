Il y a quelques semaines, la presse locale annonçait que plusieurs communes de la province de Savone ne voulaient pas laisser passer la course sur leur territoire car elles ne pourraient pas garantir la sécurité des coureurs et du public face au risque sanitaire dans cette période chargée où le nombre de touristes est très élevé dans la région.

Selon la Gazzeta dello Sport, l'organisateur de la Primavera s'est entretenu ce mardi avec ces bourgmestres mais n'a pas réussi à les faire changer d'avis.

Au final, la course devra donc bel et bien être adaptée. Pratiquement toute la longue partie de l'épreuve longeant la côte ligurienne est rayée du parcours. Par conséquent, cette année, les différents capi, le Capo Mele, le Capo Cervo et le Capo Berta qui ouvrent bien souvent la finale de l'épreuve ne seront pas escaladés, de même que le Turchino, première difficulté de la journée.

Une route alternative a été trouvée dans les terres passant notamment par les villes d'Alexandrie, Asti et Ceva et escaladant le Colle di Nava, une ascension de 5 kilomètres, mais celle-ci se trouvera encore relativement loin de l'arrivée.

Par contre la finale colorée des ascensions de la Cipressa et du Poggio reste inchangée. La distance totale de 299 kilomètres est "rabotée" à 291 kilomètres.