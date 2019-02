Le champion olympique s'apprête à débuter son aventure avec CCC.

Greg Van Avermaet va débuter sa saison 2019 à l’occasion du Tour de la Communauté de Valence (6 au 10 février). La difficile course par étapes espagnole s’annonce idéale pour le champion olympique afin de jauger son état de forme. "Nous allons prendre la course au jour le jour, mais l'ambition est toujours d'essayer de gagner des courses et ce ne sera pas différent ici. Mon objectif principal est de continuer à construire ma condition et je pense que les 3e et 4e étapes seront super difficiles. Ce sera donc le premier grand test pour nous et j'espère pouvoir être devant au moins une journée", a expliqué Greg Van Avermaet à Cyclingnews.

Le vainqueur de Paris-Roubaix 2017 s’apprête donc à faire ses débuts avec CCC, sa nouvelle formation, après huit saisons passées au service de BMC. "Cette année, il y aura beaucoup de premières pour moi ici et c'est excitant. Ce sera la première course en tant que coureur CCC, la première fois que je roule sur mon nouveau vélo Giant et dans mes vêtements Etxeondo et, enfin, ce sera la première fois que je cours avec certains de mes nouveaux équipiers."

À Valence, Greg Van Avermaet sera entouré de deux fidèles lieutenants en provenance de BMC : Alessandro De Marchi et Michael Schär. Guillaume Van Keirsbulck, Gijs Van Hoecke, Lukasz Wisniovski et Amaro Antunes compléteront l’effectif CCC en Espagne. Ces sept coureurs devraient composer la base de l’équipe polonaise pour les classiques à venir. "Certains coureurs de ce groupe joueront un rôle dans la campagne printanière et, comme nous sommes nouveaux les uns pour les autres, il sera bon de voir comment chacun réagira lorsque nous passons de l'entraînement à la course. Je pense que c'est important d’avoir la confiance de tous les coureurs engagés dans une course et, avant le début des Classiques, il sera bon d’apprendre à se connaître mutuellement. Ce sera l’exercice parfait pour nous tous", a avancé le champion olympique.

La CCC a très bien commencé sa saison en s’imposant, par le biais du Néo-Zélandais Patrick Bevin, au Tour Down Under. Le Tour de la Communauté de Valence représente donc un excellent moyen pour Greg Van Avermaet et ses équipiers de rester sur cette spirale positive.