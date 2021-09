Sur sa condition et avec ses qualités, Wout Van Aert peut devenir dimanche le premier champion belge de chrono.

Même s’il ne fait pas mystère de rêver avant tout de décrocher le maillot arc-en-ciel de la course en ligne, le week-end prochain à Louvain, Wout Van Aert entend bien mettre à profit le contre-la-montre de dimanche, entre Knokke et Bruges, pour mettre fin à sa série de deuxièmes places. Battu par Richard Carapaz aux Jeux, le Campinois avait déjà ramené deux médailles d’argent des Mondiaux d’Imola, il y a un an.

"C’était une bonne performance d’ensemble, mais la déception prévalait, surtout dans la course où j’étais passé très près, derrière Julian Alaphilippe", avouait-il ce vendredi à l’hôtel de la banlieue brugeoise où la sélection nationale belge a pris ses quartiers pour près d’une semaine avant de déménager à Malines pour les courses en ligne.

(...)