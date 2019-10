Raymond Poulidor est hospitalisé depuis ce mardi en raison d'un gros coup de fatigue. Les informations données par sa femme, Gisèle n'incitaient pas à l'optimisme ces derniers jours. "Les médecins nous ont dit qu'ils allaient faire des tests mais que nous devions nous préparer à ne pas recevoir de bonnes nouvelles", avait-elle confié au Parisien ce mardi. Mais un proche de l'ancien coureur, le journaliste Bernard Verret, a rassuré tout le monde ce jeudi.

Selon France Bleu, ils auraient regardé ensemble la course cycliste Milan-Turin ce jeudi. "Son état s'est nettement amélioré" confie-t-il, optimiste et plus confiant qu'il y a quelques jours, quand l'état du grand-père de Mathieu van der Poel était jugé plus préoccupant.

Selon Verret, Poulidor se remet d'un "gros coup de bambou" suite à ses activités d'ambassadeur lors du Tour de France. À 83 ans, le chouchou du public français suit tous les ans la Grande Boucle pour le compte de l'organisateur, ce qui aurait engendré cet état de fatigue avancé.