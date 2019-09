Voici les réactions des coureurs:

Remco Evenepoel après le travail pour Gilbert: "Un remerciement pour tout"



Remco Evenepoel n'a pas atteint la ligne d'arrivée de ses premiers Championnats du monde chez les élites. La pépite belge a tenté dimanche dans le Yorkshire de ramener Philippe Gilbert dans le peloton après la chute du Liégeois. "Mais je n'ai pas réussi", a regretté Remco Evenepoel.

Evenepoel a vu la chute de Philippe Gilbert se produire juste devant lui. "J'ai vu Phil allongé. Hier, il avait été convenu que si cela arrivait, je devais l'aider", a-t-il expliqué.

Le plus jeune coureur de l'équipe belge a mis son bras autour de Gilbert immédiatement après la chute. "Une sorte de remerciement pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je l'ai vu au sol, j'ai vu la douleur sur son visage et j'en étais vraiment désolé. Je voulais faire le maximum pour le ramener, car il le méritait tellement aujourd'hui. Je me suis complètement vidé pour essayer de le ramener dans le groupe", a poursuivi Evenepoel.

"J'étais vraiment à la limite, c'était très dur. Et difficile. Nous revenions, mais il y avait un barrage parce qu'il y avait dix, quinze coureurs lâchés. Nous pensions toujours que nous pouvions revenir sur le peloton, mais c'était un groupe de coureurs lâchés. Nous avons dû nous y reprendre à trois fois. Au moment où je me suis mis en tête, c'était fini. Je ne pouvais rien faire de plus. Je pense que nous avons eu la bonne attitude. Phil souffrait de son genou, mais a mordu sur sa chique pour essayer d'obtenir le meilleur. Mais quand ça ne va pas, ça ne va pas. Personnellement, il ne devait rien se passer pour moi. Je n'étais pas le leader désigné et je n'avais pas de plan pour gagner."

Une "défaite dure à avaler" pour Trentin, deuxième

Matteo Trentin a dû se contenter de la deuxième place aux Mondiaux de cyclisme, dimanche, dans le Yorkshire. Une voie royale vers le titre semblait s'ouvrir pour l'Italien après la défaillance du Néerlandais Mathieu van der Poel à 12 km de l'arrivée, mais le champion d'Europe 2018 a été devancé par le Danois Mads Pedersen au sprint. "J'étais venu pour gagner, je me suis approché de la victoire mais, aujourd'hui, Pedersen était le meilleur, il n'y a rien à redire", a résumé Trentin.

"Je ne suis pas si déçu, je n'ai pas perdu d'un souffle. Je mourais de froid, je tremble encore... C'était une course vraiment difficile. On a vu une grande équipe d'Italie, Gianni (Moscon) a été phénoménal. Cette défaite sera difficile à avaler mais, demain, le soleil se lèvera."

Stefan Küng a lui pris la troisième place. "A la fin tout le monde était au bout du rouleau", a raconté le Suisse. "La pluie, le froid, c'était très dur. Quand Trentin et van der Poel sont revenus, ils ont imposé le rythme. Je me suis dit qu'ils étaient imbattables. Mais, à la fin, même Matteo (Trentin) était cuit... J'ai tout donné dans la dernière ascension mais je n'ai pas pu lâcher les autres. Je sentais que je n'avais plus le punch."

Greg Van Avermaet ne pouvait obtenir plus selon lui qu'une 8e place

Greg Van Avermaet s'est classé huitième et premier Belge de l'épreuve en ligne des Mondiaux de cyclisme, dimanche dans le Yorkshire. "Je ne peux pas être déçu", a concédé le champion olympique. "Sagan (finalement 5e, ndlr) est sorti dans le final, et je n'ai pu le suivre. Là tu sais que tu n'es pas au top et que tu ne dois pas rêver du titre mondial."

"Comme attendu, c'était une guerre d'usure", a expliqué Van Avermaet. "Et à la fin, j'avais très froid. C'était une course très difficile. Tu essaies de suivre, mais cela n'allait pas de soi aujourd'hui. Ce ne sont pas mes conditions préférées. Tu essaies certes, mais il s'agissait de suivre, suivre, suivre et j'espérais être encore devant dans le final, mais plus, je ne pouvais pas. J'ai fait de mon mieux, mais je n'étais pas capable d'obtenir plus qu'une huitième place."

Les Belges ont semblé courir derrière les événements dans le Yorkshire. "C'était une longue attente, mais nous avons toujours bien roulé devant", estime le champion olympique. "Quand van der Poel et Trentin ont attaqué, nous avons manqué le coup. J'étais peut-être un peu loin, mais j'étais toujours là avec Alaphilippe et Sagan, donc j'espérais que nous pourrions nous rapprocher. Je ne suis pas certain que j'aurais pu les suivre, je pouvais certes rouler au tempo aujourd'hui, mais pas accélérer. Je voulais me préserver pour le final, mais ils ont roulé très fort devant et il n'y avait pas de soutien des autres pays. Soit ils n'étaient pas capables, soit ils n'étaient pas intéressés. Nous avons essayé de nous rapprocher avec Yves (Lampaert) et Oliver (Naesen), mais cela n'a pas marché. Il faut être honnête: les plus forts étaient devant et le plus fort a gagné. En fait, j'ai vite réalisé que les espoirs s'étaient envolés."

Le champion du monde Pedersen: "survivre, survivre, survivre et espérer un bon sprint"

Mads Pedersen est devenu dimanche dans le Yorkshire le premier Danois champion du monde de cyclisme. Il a fait part de son incrédulité dans l'interview flash accordée juste avant de monter sur le podium.

"Incroyable! Nous ne nous attendions pas à cela lorsque nous sommes partis ce matin. Une journée incroyable", a commenté Mads Pedersen, 23 ans. "Porter le maillot arc-en-ciel est le rêve de tout coureur. Pouvoir le porter c'est pour moi incroyable."

Mads Pedersen n'était pas le leader désigné de l'équipe danoise. "Le plan était de me placer à l'avant en prévision du final, et après que Michael Valgren et Jakob Fuglsang viennent de l'arrière. Mais finalement, ils n'ont pas réussi à suivre van der Poel et Trentin."

Après cela, le plan de Pedersen était simple: "Survivre, survivre et survivre et espérer le meilleur de mon sprint. J'espérais qu'à l'approche de la ligne, toute la douleur disparaitrait et que je pourrais disputer un bon sprint. Six heures et demie sur le vélo, tout le monde est à la limite et tout peut arriver au sprint. Aujourd'hui, si tard dans la saison, il s'agissait de rester concentré et de rouler en tête."

Le Danois Mads Pedersen a déjoué les pronostics et s'est imposé. "Pour moi aussi c'est une surprise, mais nous savons tous qu'il est très fort dans ces conditions."

Mathieu van der Poel ne comprend pas sa défaillance: "soudain, la lumière s'est éteinte"

Mathieu van der Poel a connu une défaillance dans le dernier tour des Mondiaux de cyclisme alors qu'il se trouvait dans le groupe de cinq coureurs prêts à se disputer le titre, dimanche, dans le Yorkshire. "J'étais dans le bon groupe, à la place où je devais être pour devenir champion du monde. Mais d'un coup c'était fini", a résumé le Néerlandais.

"Je n'ai pas vraiment d'explication. Soudain, la lumière s'est éteinte. Je n'ai jamais connu cela", a raconté van der Poel, finalement 43e à 11 minutes du vainqueur, le Danois Mads Pedersen. "Je tenais à terminer mes premiers Mondiaux."

Avec seulement 28 jours de course sur route dans les jambes, c'était un défi pour le champion du monde de cyclocross de s'imposer également dans le Yorkshire. Le Néerlandais figurait néanmoins parmi les prétendants au titre compte tenu de son impressionnant printemps, avec une victoire à l'Amstel Gold Race en point d'orgue, et de sa domination au récent Tour de Grande-Bretagne.

"J'étais un des favoris, pas le grand favori", a-t-il rappelé. Finalement, seul lui et l'Italien ont tenu leur rang parmi les coureurs les plus souvent cités dans la conquête du maillot arc-en-ciel. "Je ne pense pas que je puisse me reprocher quelque chose. Je n'ai pas non plus trop peu mangé ou bu. Le froid a dû jouer un rôle. A un moment donné, je portais six à sept couches de vêtement. Et pourtant, je n'arrivais pas à me réchauffer."

Même si c'était difficile, van der Poel a bouclé ce dernier tour. "Il a duré très longtemps, mais je voulais atteindre l'arrivée. J'ai disputé une belle course, sans commettre d'erreur. Bien sûr, je suis déçu, mais c'est différent que quand tu rates la victoire de peu."

"Nous nous attendions à plus", reconnaît Tim Wellens

Tim Wellens était honnête dans son analyse après les Mondiaux de cyclisme dimanche. "Je pense que nous, Belges, en attendions tous plus. Mais malheureusement, nous avons trop couru derrière les événements et avons trop subi la course. C'est un peu dommage."

"C'était une journée longue, humide et froide", a raconté Wellens. "Mais bon, cela vaut pour tout le monde dans le peloton. Normalement, je suis bon dans ces circonstances, j'ai déjà remporté quelques courses de cette manière, mais aujourd'hui je n'avais pas les super jambes que j'avais espérées. C'est étrange: avant, nous voulions une course éreintante, mais finalement nous n'y avons pas vraiment participé."

"J'aurais dû figurer dans ce groupe de cinq à la fin", reconnaît Wellens. "Mais c'est l'histoire de cette journée, j'étais un peu trop loin et les jambes ne tournaient pas. C'est dommage, nous n'avons pas roulé la course que nous avions programmée. Nous avons trop couru derrière les événements, nous avons subi la course et nous étions trop courts."

"En chemin, j'ai entendu que Phil (Gilbert) et Remco (Evenepoel) avaient abandonné", a poursuivi Wellens. "Cela m'a surpris, mais j'ai entendu que Phil était tombé. C'est dommage pour lui, mais ce n'est pas une excuse pour notre prestation, nous n'avons pas couru comme nous le voulions et n'avons pas appliqué nos plans. Nous en attendions tous plus."

Un groupe de cinq s'est échappé à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Le futur champion du monde Mads Pedersen s'y trouvait. "J'aurais aimé en faire partie, mais cela ne s'est pas produit. Nous avons commencé la poursuite, mais nous ne nous sommes jamais rapprochés d'eux. Cela signifie qu'ils étaient les plus forts. Je pense que nous sommes tous un peu déçus après une telle course."