Si le public était interdit d’accès aux zones de départ et d’arrivée, dimanche, au Grand Prix Vermarc, il y avait à certains endroits de nombreux spectateurs rassemblés. Sans masque, pour la plupart. Et il ne s’agissait que d’une simple kermesse…

Qu’en sera-t-il pour les premières vraies courses pros, celles avec plus d’enjeu, plus d’attraits, et plus de stars qui attirent toujours plus de fans de vélo ? Cela inquiète certains responsables politiques. Le bourgmestre de Kluisbergen a par exemple déclaré à nos confrères du Nieuwsblad qu’il ne veut pas voir de public lors du passage du Tour des Flandres dans sa commune, le dimanche 18 octobre, et va inviter les gens à rester chez eux. "D’ici là, la situation liée au coronavirus peut bien évidemment évoluer, mais ce ne sera de toute façon pas un Tour des Flandres comme avant" , a déclaré Philippe Willequet. Il rappelle qu’il y avait, lors du Ronde 2019, 40 000 personnes dans sa commune. "Comme ce sera en automne, on peut miser sur 20 000 personnes. Cela reste trop et ce serait incontrôlable pour la police."