Le célèbre virologue plaide pour l'annulation de nombreux événements sportifs mais pense que la Grande Boucle ne représente pas un danger.

Avec l'épidémie de coronavirus, les événements de masse, dont les manifestations sportives jusqu'à nouvel ordre. Si l'Euro 2020, les Jeux Olympiques et les compétitions de football nationales sont d'ores et déjà annulées ou reportées, le Tour de France, qui doit avoir lieu du 27 juin au 19 juillet, tient bon pour le moment.

S'il semble peu probable que la Grande Boucle puisse se disputer à ces dates-là, plusieurs hypothèses sont déjà sur la table pour que la plus grande course du monde puisse tout de même avoir lieu. Certains ont affirmé que le Tour de France pourrait avoir lieu mais uniquement à huis clos, ce que Christian Prud'homme, directeur d'ASO a balayé d'un revers de la main.

La Grande Boucle pourrait en revanche être reportée d'un mois et se dérouler du 25 juillet au 16 août. Une hypothèse réaliste selon le virologue Marc Van Ranst qui s'est exprimé au micro de Sporza ce samedi : "Un Tour de France reporté est une possibilité réalisable, voire un Tour écourté", estime-t-il, expliquant qu'un huis clos total n'est pas nécessaire, "Les gens qui restent sur le bord des routes pour voir passer les coureurs ne représentent pas un danger, je pense. Par contre aux départs et aux arrivées d'étapes, ainsi que des les tentes VIP, la distanciation sociale est plus problématique."

Reste à voir ce que décidera l'UCI qui va devoir complètement remodeler le calendrier en intégrant les plus grandes courses du monde dans les derniers mois de l'année, tout en tenant compte des courses déjà inscrites pendant l'automne.