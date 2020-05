Le confinement commençait à devenir long pour lui.

Le vététiste professionnel autrichien Fabio Wibmer s'est remis sur ses pédales après quelques semaines de confinement sans avoir pu toucher à son vélo. Pour s'occuper, il a décidé de réaliser les cascades plus folles les unes que les autres dans sa maison et son jardin. "Comme on doit rester à la maison à cause de la situation actuelle, je me suis demandé comment je pourrais y rider. J'y avais déjà pensé, mais je n'avais jamais essayé. Jusqu'ici, je préférais rouler dans les villes et les montagnes", a-t-il expliqué sur le site redbull.com de son sponsor.

Il a rassemblé le tout dans un vidéo publiée sur sa chaîne Youtube et qui compte déjà plus de 2,6 millions de vues.

Mais l'Autrichien n'a pas réussi toutes ses cascades du premier coup : "Pour certaines d'entre elles, nous avons fait plus de 700 tentatives. Mais j'ai insisté et c'est passé. Cela dit, il faut avoir de la chance."

Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que le résultat est plutôt impressionnant.