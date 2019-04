Davide Rebellin sera en Province de Liège, ce week-end. Pas pour y disputer la Doyenne, qu’il a remportée en 2004.

Mais il sera à Huy (où il a gagné trois fois la Flèche Wallonne, en 2004, 2007 et 2009), samedi et dimanche, pour discuter et pédaler avec les fans de vélo. Et assister à la diffusion d’un documentaire réalisé sur lui par le collectif La Bordure. C’est le café vélo Mur Coffee&Cycling qui met sur pied cet événement. Avec, le samedi 27, le début de la rencontre à 19 h 30 dans l’établissement hutois. Avant la diffusion, au centre culturel de Huy, du documentaire sur Rebellin. Cette projection (à 20 h 30, au prix de 10 euros) sera suivie d’une conférence-débat avec le coureur italien : "la passion comme moteur". Pour rappel, Rebellin continue de courir à l’âge de 47 ans. Le lendemain, le dimanche 28 avril, à 9 h, il y aura une sortie à vélo de 80 km sur les routes de la Flèche Wallonne, avec l’incontournable Mur de Huy. En compagnie de Davide Rebellin.