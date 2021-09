Wout Van Aert a traversé la 17e édition du Tour de Grande-Bretagne tel un cannibale. La course par étapes britannique, qui n’est pas la plus prestigieuse des épreuves du calendrier, disposait pourtant d’un plateau susceptible d’empêcher une razzia de l’Anversois. Mais Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Michael Woods et Dan Martin (Israel Start-Up Nation) n’ont rien pu faire lorsque la route s’élevait. Et le constat aurait été le même pour les purs sprinteurs si la marche triomphale de Wout Van Aert n’avait pas été entravée dans le final de la cinquième étape. Un léger accroc dont a profité Ethan Hayter (Ineos-Grenadiers), qui fut finalement le seul à oser contester la supériorité du coureur Jumbo-Visma durant la semaine.



(...)