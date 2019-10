Décédé le 5 août dernier sur les routes du Tour de Pologne à seulement 22 ans, Bjorg Lambrecht sera mis à l'honneur chaque année à partir de la saison prochaine sur une nouvelle course organisée par son fan club. Le "Mémorial Bjorg Lambrecht" sera une course réservée à la catégorie Espoirs (entre 18 et 22 ans). Si le lieu et la date exacte ne sont pas encore connus, le village de Lambrecht, Knesselaere, est une possibilité.

Pour financer la course, le fan club de Bjorg Lambrecht a lancé une vente de casquette et bracelets, disponibles sur Facebook et chez les commerçants locaux.