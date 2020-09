Suivez la Flèche wallonne en direct commenté:

La classique wallonne pourrait donc être plus ouverte que jamais et certains laissent même entendre que des favoris pourraient sortir de leur réserve avant l'ascension finale du Mur de Huy. Il est en tout cas bien difficile de trouver le nom du futur vainqueur. Marc Hirschi (vainqueur d'étape sur le Tour et médaillé de bronze aux Mondiaux, dimanche), Tadej Pogacar, Michael Woods (qui a préféré Tirreno Adriatico au Tour de France) et Michal Kwiatkowski, lui aussi vainqueur d'étape sur le Tour, sont les quatre favoris.Les Belges Dylan Teuns et Tim Wellens ont une chance unique d'accrocher cette course à leur palmarès bien qu'ils ne soient pas encore à 100% de leurs possibilités.