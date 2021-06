Entre Thomas et les frères Yates, la sélection aura fière allure à Tokyo

Geraint Thomas, Adam et Simon Yates, Tao Geoghegan-Hart : la sélection britannique pour les épreuves sur route des Jeux Olympiques de Tokyo aura très fière allure ! Avec trois anciens vainqueurs de grands tours dans leurs rangs (Thomas Tour de France 2019, Simon Yates Vuelta 2018 et Geoghegan-Hart Giro 2020), l’équipe dirigée par Matt Brammeier ne manquera d’arguments sur le tracé japonnais. Un quatuor qui devrait être officialisé dans la troisième semaine de juin mais qui, selon Cyclingnews, est acquis. Cela signifie donc que Chris Froome, qui a longtemps espéré pouvoir décrocher une place pour les JO, ne sera pas du rendez-vous. Pas étonnant au regard du déroulement du dernier Critérium du Dauphiné que le quadruple vainqueur du Tour avait bouclé à la 47e place, à 41 minutes de son ancien équipier Richie Porte.

Thomas et Geoghegan-Hart devraient par ailleurs doubler course en ligne (24 juillet) et chrono (28 juillet).