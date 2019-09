Sur papier, le peloton devait effectuer une longue étape de transition entre Aranda de Duero et Guadalajara (220 km) mais le fort vent de côté en a décidé autrement.





Dès le départ de cette étape, la formation Deceuninck-Quick Step, en grande spécialiste a décidé de mettre en route. Résultat: le peloton explose en deux groupes. Dans le premier, on retrouve quasiment toute la formation belge dont Gilbert et Knox mais aussi et plus important, Nairo Quintana, 6e du classement général à 7'43" du maillot rouge Primoz Roglic. Sont également présents à l'avant, les Belges Dylan Teuns, Tosh Van der Sande, Tim Declercq ou encore Wilco Kelderman, 8e du général.





- 13h50: L'écart augmente rapidement aux alentours d'1'30" en faveur des hommes de tête et ne fait qu'augmenter dans les 100 premiers kilomètres de l'étape pour atteindre 4'30" à 120 kilomètres de l'arrivée.





- 14h10: À cause du vent de face, les deux groupes perdent sans cesse des éléments mais l'écart reste stabilisé autour de 4'30" entre le groupe de tête dans lequel figure toujours Quintana et le premier peloton, dans lequel se retrouvent tous les autres favoris. Il n'y a plus qu'une trentaine de coureurs dans le groupe maillot rouge.





- 14h13: Thomas De Gendt, Tosh Van der Sande ou encore Pierre Latour qui étaient présents à l'avant ont été lâchés. L'écart entre le groupe de tête et le groupe maillot rouge augmente encore. 4'50" désormais. Un deuxième peloton est pointé à 5'10".





La composition du groupe de tête