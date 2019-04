Pour fêter le record de l'heure de Victor Campenaerts, le Kuipke de Gand sera le théâtre d'une "Fiesta Mexicana con Victor" le samedi 9 novembre.

"Le samedi précédant le départ des Lotto Six Jours de Gand, le Kuipke sera utilisé pour un mélange de cyclisme, de divertissement et de fête, avec un homme dans le rôle principal: Victor Campenaerts. Nous attendons tous les fans, les amateurs de courses, les fêtards des Six jours et tous ceux qui veulent une fête latino! Rouler à vélo, faire la fête et profiter de la performance exceptionnelle de Victor dans un pur style mexicain, telle est la devise", a annoncé l'organisateur, Golazo.

Les portes s'ouvriront à 18h00. Le show débutera à 20h30, suivi par la fiesta. Les tickets seront en vente via www.fiestamexicanaconvictor.be.

Victor Campenaerts a écrit l'histoire du cyclisme mardi au Velodromo Bicentenario d'Aguascalientes, au Mexique, en effaçant des tablettes le record de l'heure de Bradley Wiggins (54,526 km) et en franchissant la barre magique des 55 km (55,089 kilomètres).